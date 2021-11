Dexter: New Blood, Michael C. Hall sul ritorno del suo serial killer: 'É esaltante'

Dopo mesi di attesa, Dexter: New Blood è arrivato in tv, mostrandoci finalmente ciò che è successo al nostro adorato serial killer nel corso di questi ultimi anni. Naturalmente, Michael C. Hall è entusiasta di questo ritorno e in una recente intervista ha rivelato nuovi particolari su questo eroe fuori dagli schemi.

Dexter vive ora in un contesto completamente diverso, non uccide nessuno da molto tempo e si trova in una piccola città innevata assai lontana dalla soleggiata Miami, a tal proposito l'attore ha detto:

"Dexter è ormai arrugginito. Lo dice lui stesso, ha perso colpi negli anni. È arrugginito in quanto non sa più portare a termine un omicidio. Non sa più come fare a non lasciare tracce. Non ha nemmeno tutti gli strumenti che è abituato ad avere. Quindi sta improvvisando e compiendo errori che in passato non avrebbe mai fatto. E insieme a tutti questi piccoli problemi logistici, sta anche vivendo un'esperienza diversa. Si trova in astinenza da 8 anni, è tutto nuovo e completamente diverso. Nonostante tutto, è esaltante".

Al di là di qualche piccolo problema tecnico, Micheal C. Hall si è detto felice di essere ritornato a lavoro con Dexter: New Blood, in quanto questo revival permetterà ai molti fan dello show di avere finalmente il finale che meritano.

