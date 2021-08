Dexter New Blood, nuove immagini da un video BTS: il protagonista torna ad uccidere?

Nuova serie, vecchie abitudini. O almeno, così ci fa pensare un frame nel nuovo video behind the scenes del revival di Dexter, New Blood. Al minuto 1,40 vediamo, infatti, un vetrino sporco di sangue. Come sappiamo, il protagonista segue un certo rituale quando uccide, dunque questa immagine ci farebbe pensare che possa essere tornato a farlo.

Oltre ad alcune immagini del revival in arrivo, nel behind the scenes ascoltiamo anche le interviste a Hall, Carpenter, e Phillips, i quali ci raccontano cosa vedremo. Tra questi Phillips, che aveva guidato i lavori dello show fino alla quarta stagione, è tornato a vestire i panni di Showrunner ancora una volta. Secondo Clyde Phillips, il revival sarà soddisfacente e controverso, e andrà a dare un nuovo finale al personaggio interpretato da Michael C. Hall.

La serie sarà ambientata circa 10 anni dopo la fine dell'ottava stagione. Dexter è adesso una persona nuova, e ha anche un'altra ragazza, che è capo della Polizia Locale. Il metodo di storytelling sarà simile a quello della serie originale, ma al posto del padre Harry ci sarà la sorella di Dexter, Debra Morgan, interpretata da Jennifer Carpenter. Tutto è diverso, ma potrebbe non essere davvero così, a giudicare dal frame in cui vediamo il vetrino con la goccia di sangue tenuto da due mani.

Come ricorderete, infatti, i vetrini sono il trofeo di Dexter, che dopo aver ucciso prelevava del sangue dalla guancia della sua vittima con un bisturi e lo posizionava, appunto, tra due vetrini da microscopio. Il serial killer, poi, li conservava tutti in una apposito luogo. Questo, ovviamente, non era altro che un divertimento per lui. Che possa tornare a questo metodo?

Lo scopriremo soltanto a partire dal 7 Novembre, quando Dexter: New Blood arriverà su Showtime. Nell'attesa vi lasciamo con il trailer ufficiale!