Dexter: New Blood, l'Oscuro Passeggero è tornato nel trailer ufficiale del revival!

Dopo il recente video dietro le quinte di Dexter: New Blood, Showtime è tornata ad anticipare l'atteso revival della serie con il pezzo forte della campagna promozionale: un trailer ufficiale di quasi 3 minuti che svela uno sguardo approfondito al ritorno del killer di Michael C. Hall.

Ambientati dieci anni dopo la scomparsa di Dexter nell'occhio dell'Uragano Laura, i nuovi episodi vedranno il protagonista vivere sotto falso nome nella piccola città di Iron Lake, New York. Invece di abbracciare la sua nuova vita, Dexter verrà richiamato dal suo Oscuro Passeggero sulla scia di una serie di inaspettati eventi che colpiscono la piccola comunità che lo circonda.

Il cast del revival include anche Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lord Bill) e Clancy Brown (The Crown, Billions). Insieme a loro compariranno anche Jennifer Carpenter e John Lithgow, di ritorno rispettivamente nei panni della sorellastra di Dexter, Debra, e di Arthur Mitchell.

L'uscita di Dexter: New Blood negli Stati Uniti è fissata al prossimo 7 novembre, mentre restiamo in attesa di novità per quanto riguarda la distribuzione in Italia. Che aspettative avete nei confronti del ritorno di Dexter? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni sul trailer nei commenti qui sotto.



Intanto, lo sceneggiatore Clyde Phillips ha promesso che Dexter: New Blood sarà soddisfacente e controverso.