Dexter: New Blood, parla l'autore: 'Il nuovo finale farà impazzire i fan su internet'

Il finale della serie Dexter è uno dei più deludenti della storia della televisione e tra i più odiati dai fan in assoluto, tant'è che la produzione si è impegnata negli anni a mettere insieme del nuovo materiale per il revival che approderà a breve su Showtime Network e in Italia su Sky e Now. Il nuovo finale dovrebbe soddisfare le aspettative.

A dichiararlo è stato Clyde Phillips, ovvero il creatore di Dexter, nel corso di una recente intervista concessa a TVLine. Secondo quest'ultimo, il nuovo finale che rimpiazzerà il vecchio e odiato dai fan, darà di che parlare agli spettatori che si riverseranno in massa sui social per discuterne: "Sarà sorprendente, inevitabile e farà scoppiare internet. Personalmente penso che sia la cosa migliore che io abbia mai scritto. Anche il nostro regista, Marcos Siega, che non potrebbe avere esperienza maggiore ed essere un amico migliore per lo show, pensa sia la cosa migliore che abbia diretto nella sua carriera. Io non l'ho ancora visto, comunque. Ho solo visto mentre veniva girato. Al momento siamo immersi nel montaggio degli episodi 7 e 8, quindi ancora non ho visto il 10. Non vedo l'ora di rivelarvi la verità".

Anche il protagonista Michael C. Hall parla della reazione al finale di Dexter che avranno i fan dopo la visione completa del revival: "Proprio come il pubblico era insoddisfatto, penso che sia stato tutt'altro che estremamente soddisfacente per noi", ha detto Hall sempre a TVLine, "questa è la nostra motivazione per mettere un sapore migliore in bocca alle persone".

Invece uno dei personaggi originali di Dexter non tornerà, come è già stato precedentemente annunciato. La Debra nella testa di Dexter rispetterà il codice di Harry? In che modo Harrison influenzerà la nuova vita di Dexter? Alla domanda su come reagiranno i fan al revival, l'attore ha sorriso e ha detto solo: "Fortemente".