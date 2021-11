Dexter: New Blood, uno dei personaggi della serie originale non tornerà nel revival

Il prossimo 7 novembre Dexter farà ritorno nei palinsesti televisivi di Showtime Networks con il revival intitolato Dexter: New Blood, che vedrà Michael C. Hall di ritorno nei panni dello spietato e affascinante maniaco omicida. Lo showrunner dello show, tuttavia, ha confermato anche l'assenza importante di un personaggio della serie originale.

Nel corso di un'intervista concessa a Screen Rant, lo showrunner di Dexter Clyde Phillips ha rivelato che nel corso dei nuovi episodi della stagione revival di Dexter non rivedremo il personaggio di Joey Quinn, che era interpretato da Desmond Harrington. L'attore si era unito alla serie principale nel corso della terza stagione e nelle seguenti stagioni è divenuto uno dei volti principali dello show. Nonostante la conferma che Quinn non apparirà, lo showrunner ha dichiarato che nel revival di Dexter sono stati inseriti degli omaggi velati ai personaggi del passato di Dexter.

"Quinn non si farà vedere quest'anno, per niente. Joey Quinn. Non ci sarà. Ci saranno altre cose... non conosco la differenza tra un easter egg e un breadcrumb, ma ci saranno altri rimandi a diversi altri personaggi".

In una precedente intervista lo showrunner aveva parlato del disastroso finale di Dexter: "Credo che lo show negli ultimi due anni della sua incarnazione originale avesse smarrito la via. Non hanno ragionato e fatto piani a lungo termine, e hanno rotto il patto con lo spettatore che tutto ciò che fa Dexter deve attenersi a un codice".

L'attore principale, Michael C. Hall, ha anticipato alcuni aspetti di Dexter: New Blood: "Il personaggio è cresciuto, così come il pubblico. Tocchiamo molti argomenti diversi, come la crisi degli oppioidi, le sparatorie a scuola, come sono trattate le persone indigene in America. Abbiamo fatto il più possibile per essere attuali".

Dexter New Blood esordirà il 10 novembre in Italia su Sky e NOW.