Dexter: New Blood: i nuovi poster anticipano l'arrivo del vostro serial killer preferito!

Manca poco più di un mese alla premiere di Dexter: New Blood e per ingannare l'attesa, Showtime ha rilasciato due nuovi poster. Questi hanno il duplice scopo di celebrare il 15° anniversario dello show e anche di stuzzicare l'ormai incontenibile interesse dei telespettatori.

Come è possibile notate dalle due immagini allegate alla notizia, le ambientazioni di Dexter sono totalmente differenti da quelle a cui eravamo abituati. Michael C. Hall appare completamente circondata dalla nave e come sicuramente ricorderete, le prime 8 stagioni delle show sono state ambientate a Miami dove, le temperature sono evidentemente assai più alte di quelle riscontrabili in queste foto.

In particolare, uno dei poster mostra un primo piano del viso di Dexter con un'espressione sinistra e agghiacciante mentre l'altro mostra il serial killer con un sacco nero e del sangue sulla tuta mentre, sta cercando di dileguarsi in una notte gelida. Entrambi i poster riportano lo slogan "Long Time No Spree" ovvero "Molto tempo senza divertimento".

Dexter: New Blood è ambientato un decennio dopo la fine della serie originale che ha visto Dexter Morgan scomparire in un uragano. Ora vive nella piccola città immaginaria di Iron Lake, New York, sotto il falso nome di Jim Lindsay, ma una serie di incidenti che coinvolgono dei bambini lo spingono a tornare in attività. Nel trailer di Dexter diffuso qualche tempo fa, addirittura il killer sembra iniziare la sua personale indagine per stanare il colpevole.

Cosa ve ne pare di questi due poster? Fatecelo sapere nei commenti.