Dexter: New Blood, quando e come vedere il finale in Italia

Dopo otto stagioni e a dieci anni dagli eventi del finale originale, il serial killer di serial killer si prepara a una nuova conclusione, forse proprio quella definitiva, in Dexter: New Blood. Dopo nove episodi di ghiaccio, l'imminente finale potrebbe scaldarci il cuore o più probabilmente spezzarci in due. Meglio non aspettare gli spoiler!

È passata un’intera decade da quando il più noto serial killer della televisione, Dexter Morgan, ha abbandonato Miami e la sua doppia vita nel dipartimento di polizia locale: ematologo di giorno, efferato omicida di killer seriali di notte. Le sue pratiche notturne, figlie di una (discutibilissima) etica di giustizia privata, che gli permetteva però di placare la sua sete di sangue, sono durate quasi cento episodi. Ma dopo la tragica conclusione dell'ultima stagione, Dexter si trasferì in mezzo ai boschi innevati, non lasciando tracce.

Oggi, dieci anni dopo, in questo nuovo revival di dieci episodi che sembra voler chiudere una volta per tutte l'arco narrativo di Dexter Morgan, il nostro inquietante protagonista si trova a vivere nella cittadina fittizia di Iron Lake, a nord di New York, con una nuova identità: si fa chiamare Jimmy Lindsay e ha una nuova storia d'amore all'interno della polizia locale. E' infatti in intimità con Angela Bishop, interpretata da Julia Jones (The Mandalorian), capo delle forze dell'ordine di Iron Lake. E' attraverso di lei che Dexter verrà a conoscenza di una serie di scomparse nella tranquilla cittadina. Cosa che lo spingerà, durante tutto il corso del revival, a riprendere in mano i vecchi ferri da macellaio, facendo scorrere, appunto, nuovo sangue.

Nel cast abbiamo visto tornare molti molti vecchi volti, anche quelli deceduti. Oltre a Michael C. Hall ovviamente, anche la sorella Debra (Jennifer Carpenter) e il Trinity Killer (John Lithgow). Entrambi hanno popolato i ricordi di Dexter sotto forma di allucinazioni durante tutti gli scorsi episodi. Ora però, tutto quel sangue versato e riversato nuovamente, gli si ritorcerà contro, mostrandolo in tutta la sua fragilità e schizofrenia. Clyde Phillips ha infatti parlato di ciò che troveremo nel finale, incentrato sugli effetti (nocivi) del rapporto fra Dexter e suo figlio Harrison, che potrebbe subire la cattiva influenza paterna. Oppure, come titola l’ultimo episodio, farà i conti con Le colpe del padre. Trovate qui la recensione del penultimo episodio di Dexter New Blood.

Sul nuovo sangue citato nel titolo, Phillips ha così spiegato: “Ovviamente ha a che fare con Dexter che torna a uccidere di nuovo. Non uccideva nessuno da dieci anni. Ma in concomitanza di ciò, Dexter trasmette, nel male e nel bene, la sua eredità al figlio Harrison. E questo sarà determinante”, soprattutto in vista di agognati spin off di Dexter New Blood. Ora le informazioni più importanti: come è stato per le puntate precedenti, il finale dei finali prodotto da Showtime arriverà domani, 12 gennaio, su Sky Atlantic. A stretto giro verrà distribuito dall’emittente anche sulla sua piattaforma streaming, NOW. L’orario è lo stesso degli ultimi nove episodi: prima serata, 21:15, segnatevi l’ora! Avete seguito il revival? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!