Dexter: New Blood, quando esce il revival e come guardarlo in Italia?

Se siete fra i fedelissimi appassionati di DEXTER, la nota serie crime con protagonista Michael C. Hall andata in onda per otto stagioni dal 2006 al 2013, è arrivato il momento del rewatch. Perché il revival dello show, che uscirà con il titolo eloquente di Dexter: New Blood, andando a chiudere il franchise, è imminente.

Dieci anni sono passati da quando il più noto serial killer della televisione, Dexter Morgan, ha abbandonato Miami e la sua doppia vita nel dipartimento di polizia locale: ematologo di giorno, efferato omicida di killer seriali di notte. Le sue pratiche notturne, durate per quasi cento episodi assieme a una (discutibilissima) etica di giustizia privata, gli permettevano di placare la sua sete di sangue. Ma dopo la tragica conclusione dell'ultima stagione, Dexter si trasferì in mezzo ai boschi innevati, non lasciando tracce. Dexter: New Blood

Oggi, dieci anni dopo, in questo nuovo revival di dieci episodi che dovrebbe chiudere una volta per tutte l'arco narrativo di Dexter Morgan, il nostro inquietante protagonista si trova a vivere nella cittadina fittizia di Iron Lake, a nord di New York, con una nuova identità: si fa chiamare Jimmy Lindsay e ha una nuova storia d'amore all'interno della polizia locale. E' infatti in intimità con Angela Bishop, interpretata da Julia Jones (The Mandalorian), capo delle forze dell'ordine di Iron Lake. E' attraverso di lei che Dexter verrà a conoscenza di una serie di scomparse nella tranquilla cittadina: riprenderà in mano i vecchi ferri da macellaio per far fronte alla minaccia.

Nel cast, mostrato in questo poster di Dexter, torneranno molti vecchi volti, anche quelli deceduti. Oltre a Michael C. Hall ovviamente, anche la sorella Debra (Jennifer Carpenter) e il Trinity Killer (John Lithgow). Entrambi figureranno non già sotto forma di flashback, ma come ricordi/allucinazioni nella mente di Dexter. Il primo, principale antagonista sarà Clancy Brown nei panni di Kurt Caldwell, un cittadino particolarmente in vista ad Iron Lake. Ma ora, le informazioni più importanti: Clyde Phillips torna come showrunner per questi dieci episodi nuovamente prodotti da Showtime che arriveranno, in Italia, su Sky e sulla piattaforma NOW. La data fatidica sarà il 10 novembre, fra due settimane soltanto: segnatela in agenda! Nel frattempo, date un occhiata a questi quattro episodi di Dexter consigliati da Hall per meglio prepararsi al revival.