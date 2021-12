Dexter New Blood, quando finirà esattamente la stagione revival?

Lo scorso anno scoprivamo dell'arrivo di un revival di Dexter, che secondo lo showrunner Clyde Phillips riscriverà il finale dello show. Quest'ultimo, infatti, non aveva fatto impazzire i fan, e nemmeno lo stesso Phillips. Ma quanto manca alla conclusione di questa stagione revival, e dunque al nuovo finale? Scopriamolo insieme.

Al momento siamo arrivati al sesto episodio di Dexter: New Blood, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Le cose iniziano a complicarsi in questa puntata, da noi considerata la migliore fino ad adesso, e iniziamo a proiettarci verso la fine. Infatti abbiamo superato la metà degli episodi, che in tutto saranno 10. Un numero prevedibile, parlando di una miniserie, così come l'ha definita lo stesso network su cui viene trasmessa, Showtime.

Dunque sono soltanto 4 gli episodi rimanenti dello show con Michael C. Hall, che andranno in onda il 19 e il 26 Dicembre, per poi tornare il 2 Gennaio fino a chiudere il 9 Gennaio, quando i giochi si concluderanno. In linea generale si tratta di una stagione che non convince ancora a pieno, ma con il sesto episodio che ha recuperato un po' il mood dello show originale, si spera che le cose possano andare in crescendo verso una conclusione adeguata. Staremo a vedere.

Voi cosa ne pensate di Dexter: New Blood fino ad ora? Fatecelo sapere nei commenti!