Dexter: New Blood, il revival è la serie più vista di sempre su ShowTime

L'atteso revival della serie Dexter, dal titolo New Blood, e composto da 10 episodi, ha registrato una media di 8 milioni di spettatori su tutte le piattaforme, raggiungendo il record di serie più vista di tutti i tempi su ShowTime. Un grande risultato sancito dall'episodio finale, che da solo ha catturato 3 milioni di spettatori.

Il finale della serie nel 2013 fece registrare 3,3 milioni di spettatori e la conclusione del revival è quindi il miglior risultato in termini di ascolto dal 2013.



Ecco le dichiarazioni di Gary Levine, boss di ShowTime:"Siamo entusiasti dell'incredibile accoglienza riservata dai milioni di fan a Dexter: New Blood nelle ultime dieci settimane. A prescindere dal fatto che abbiano amato oppure no il finale o non siano riusciti a vederlo, apprezziamo la loro passione. Il nostro ringraziamento va a Clyde e ai produttori Scott Reynolds e Marcos Siega per aver creato una conclusione profondamente potente alla nostra amata e straordinaria serie". Michael C. Hall ha parlato del finale, trovandolo sconvolgente e dichiarando di averlo amato.



Il cast di New Blood comprende anche Jack Alcott, Julia Jones, Alano Miller, Jennifer Carpenter e Clancy Brown.

Lo show ha debuttato il 10 novembre in Italia e il gran finale è stato trasmesso proprio ieri sera, mercoledì 12 gennaio sul canale satellitare Sky Atlantic.



