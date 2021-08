Dexter: New Blood, lo sceneggiatore: "Il revival sarà soddisfacente e controverso"

Mancano ancora tre mesi alla messa in onda dell'attesissima Dexter: New Blood di Showtime, serie revival con protagonista Michael C. Hall di ritorno nel ruolo che lo ha reso celebre e amatissimo in tutto il mondo, e mentre aspettiamo di capire cosa ci riserverà la serie una nuova featurette promette sorprese importanti.

Nel video che trovate infatti in alto, a parlare del revival ci sono lo stesso C. Hall, Jennifer Carpenter e anche lo sceneggiatore Clyde Phillips. È proprio quest'ultimo, scrittore dei nuovi episodi, a discutere del valore del progetto, descrivendolo convintamente come qualcosa di "soddisfacente e al contempo controverso", parole che ci rimbombano ora in testa per l'eccessiva curiosità che ci sta assalendo ormai da mesi.



Questa è la sinossi ufficiale di Dexter: New Blood:



"Ambientata 10 anni dopo l'apparente scomparsa di Dexter durante l'abbattersi dell'Urgano Laura su Miami, il revival vede il protagonista vivere sotto falso nome e con una nuova identità nella piccola cittadina di Iron Lake, nello stato di New York. Sulla scia di eventi del tutto inaspettati, però, Dexter è costretto a riabbracciare il suo Oscuro Passeggero".



Dexter: New Blood andrà in onda su Showtime a partire dal prossimo 7 novembre 2021.

Diteci cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.