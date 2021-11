Dexter: New Blood, tante rivelazioni sulla trama in un nuovo sneak peek

A Settembre abbiamo avuto l'opportunità di vedere il primo trailer ufficiale di Dexter New Blood, che ha rivelato molto del reboot con Michael C. Hall. Adesso, con l'uscita del primo episodio negli USA, abbiamo ottenuto uno sneak peek che ci rivela altri dettagli. Attenzione, ciò che segue contiene spoiler!

Nel primo episodio abbiamo seguito diversi eventi, che hanno posto le basi per quello che sarà il futuro della serie. Dopo un decennio, infatti, abbiamo visto il Passeggero Oscuro di Dexter risvegliarsi proprio quando quest'ultimo incontra un uomo che è riuscito a farla franca con un omicidio. In questo episodio c'è stato anche il ritorno della coscienza del serial killer, che non è più Harry, ma la sorella Debra. Il personaggio interpretato da Michael C. Hall, inoltre, incontra il figlio Harrison.

Proprio questa sarà la base su cui poggerà lo show. Infatti seguiremo un padre che cerca di riallacciare il rapporto con suo figlio mentre cerca di nascondergli il suo lato più oscuro. Una missione difficile se si considera che Matt Caldwell, personalità importante a Iron Lake, è stato ucciso proprio da lui nella premiere, e ora la polizia è sulle orme del presunto assassino. Ma non finisce qui. Come vediamo nel video, infatti, c'è un serial killer a Iron Lake. Di chi si tratterà?

Potremo scoprirlo soltanto nei nuovi episodi, disponibili negli Stati Uniti ogni domenica alle ore 21 su Showtime. In Italia, invece, la serie arriverà a partire dal 10 Novembre su Sky Atlantic. Intanto l'autore Clyde Phillips ci parla del finale di Dexter New Blood, che secondo lui farà impazzire i fan.