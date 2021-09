Dexter: New Blood, torna anche Jennifer Carpenter nelle nuove foto della stagione evento

Dopo il trailer ufficiale di Dexter: New Blood diffuso ieri da Showtime, torniamo a dare un'occhiata alla stagione revival della serie con Michael C. Hall grazie alle nuove immagini svelate in esclusiva da Entertainment Weekly.

Le foto, che potete visionare in calce alla notizia insieme al servizio fotografico di Hall nei panni del killer, mostrano un mix di volti familiari e importanti new entry. C'è per esempio Jennifer Carpenter, interprete della sorella di Dexter, Debra, nella serie originale, ma anche Clancy Brown nel ruolo di Kurt Caldwell, il sindaco della cittadina in cui il protagonista si è trasferito in seguito agli eventi della stagione 8. Julia Jones interpreta invece Angela Bishop, capo della polizia e nuova fidanzata del killer, mentre Jack Alcott veste i panni del figlio cresciuto di Dexter.

In questa stagione evento, Dexter vive una vita tranquilla sotto falso nome nella piccola città di Iron Lake, ma tutto cambierà quando, sulla scia di una serie di eventi inaspettati che colpiscono la sua nuova comunità, verrà chiamato ancora una volta dall'Oscuro Passeggero.

I nuovi episodi della serie debutteranno su Showtime, negli USA, il prossimo 7 novembre, mentre a giudicare dalla distribuzione inglese potrebbe arrivare in Italia tramite Sky Atlantic e Now, anche se l'uscita nel nostro paese è ancora da ufficializzare.