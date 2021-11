Dexter: New Blood, torna su Sky il serial killer più amato della tv: ecco dove guardarlo

Abbiamo visto nei giorni scorsi uno sneak peek di Dexter New Blood, e a 9 anni di distanza dal finale di serie è tutto pronto per il ritorno del serial killer interpretato da Michael C. Hall. Da mercoledì 10 novembre Sky Atlantic trasmetterà in prima visione un episodio alla settimana, che sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

In Dexter: New Blood l'anatomopatologo della scientifica, nonché serial killer, si è costruito una nuova identità, quella del mite e pacifico Jim Lindsay, e nessuno, neanche la sua nuova compagna, Angela Bishop (Julia Jones), a capo della polizia locale, è a conoscenza dei suoi trascorsi. Non ha perso, tuttavia, il vizio di uccidere altri assassini rimasti a piede libero: una nuova catena di omicidi nella sua nuova comunità risveglierà infatti in lui le vecchie, sanguinarie abitudini.

Vi abbiamo raccontato dell'entusiasmo di Michael C. Hall per il ritorno di Dexter. Accanto a lui rivedremo anche Jennifer Carpenter, nel ruolo di sua sorella Debra Morgan. Di ritorno anche Clyde Philipps, storico showrunner delle prime stagioni della serie. Tra le new entry nel cast di Dexter: New Blood ci sono invece Clancy Brown (The Mandalorian), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lod Bird) e Alano Miller (Sylvie’s Love).

Gli episodi di Dexter: New Blood andranno in onda su Sky Atlantic con cadenza settimanale, ogni mercoledì alle 21.15.