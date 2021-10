Dexter: New Blood, volti familiari e nuovi arrivi in questa foto del cast del revival

Manca poco al ritorno di Dexter sugli schermi grazie al revival intitolato Dexter: New Blood, e Showtime ha pensato di mostrarci una nuova foto del cast con alcuni volti familiari, ma anche nuove aggiunte.

Una delle serie più sanguinose della tv sta per tornare.

Dexter: New Blood riporterà sul piccolo schermo l'assassino interpretato da Michael C. Hall, e il suo cast principale ci è appena stato presentato dal network con una nuova immagine promozionale.

In ordine da sinistra a destra nella foto che vedete in calce alla notizia troviamo infatti Kurt Caldwell (Clancy Brown), Audrey Bishop (Johnny Sequoyah), Harrison Morgan (Jack Alcott), Logan (Alano Miller), Angela Bishop (Julia Jones), Dexter Morgan (Michael C. Hall) e Debra Morgan (Jennifer Carpenter).

Dopo otto anni dall'episodio finale di Dexter, Dexter: New Blood rappresenterà una nuova conclusione per la serie di Showtime, questa volta suddivisa in 4 episodi ambientati 10 anni dopo gli eventi dell'ultima stagione.

La serie ritroverà infatti Dexter sotto falso nome, ora residente nella piccola cittadina di Iron Lake, nello stato di New York. E potrà anche essersi abituato alla sua nuova vita, ma degli inaspettati eventi eventi sconvolgeranno la comunità e i suoi piani...

La season premiere di Dexter: New Blood andrà in onda negli Stati il prossimo 7 novembre.