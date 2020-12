Dexter, nuovi rumor sul cast: le riprese a gennaio

Ad ottobre è stato annunciato a sorpresa da Showtime il revival della serie di successo Dexter con protagonista Michael C. Hall che tornerà nei panni del serial killer. Ora sono stati svelati nuovi dettagli e intenzioni di casting sui prossimi personaggi che vedremo nello show, le cui riprese inizieranno a fine gennaio 2021.

La serie Dexter si è conclusa con un finale non particolarmente soddisfacente e con il suo ritorno lo show potrà cercare di raddrizzare la rotta e darsi una possibilità di riscatto. Secondo The Illuminerdi, le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare a fine gennaio del prossimo anno e la rete via cavo si rivolgerà a grandi talenti per affrontare questi nuovi dieci episodi.



Michael C. Hall riprenderà il ruolo di Dexter per la serie e dovrà affrontare un nuovo nemico, un "uomo di 50 anni di nome Kurt". Kurt è nato in una città del Nordest americano, dove la storia sembra svolgersi, e alla fine è diventato un camionista. Dopo aver viaggiato per molti anni, è diventato il proprietario della fermata di camion in città e si è affermato come un amato leader nella comunità. Suo figlio, Matthew, ha creato molti "pasticci" nel corso degli anni, pasticci che vengono ripuliti da Kurt con la ricchezza che ha accumulato nel corso della sua vita.



Anche se non c’è ancora alcuna linea sul casting per la parte del figlio Matthew, secondo quanto riferito da The Illuminerdi, Showtime sta prendendo di mira nientemeno che John Cusack per interpretare Kurt.



"Fondamentalmente iniziamo da zero", aveva detto in precedenza a THR il produttore esecutivo Clyde Phillips. "Vogliamo che questa non sia la stagione di Dexter 9. Sono passati dieci anni, o comunque sono passati molti anni quando andrà in onda, e lo spettacolo rifletterà quel passaggio di tempo. Questa è una grande opportunità per scrivere un secondo finale per lo spettacolo".