Dexter: il nuovo teaser trailer anticipa il clamoroso ritorno di un personaggio

Nel giorno dedicato alla festa del papà negli Stati Uniti, gli account ufficiali della serie Dexter hanno postato un filmato di pochi secondi a tema in cui potrebbe essere stato anticipato il ritorno di un altro personaggio nello show che riprenderà svariati anni dopo la conclusione delle stagioni principali dello show con Michael C. Hall.

Nei pochi secondi che abbiamo a disposizione ci viene mostrata una fotografia che ritrae Dexter con in braccio il figlio Harrison con questa che viene data alle fiamme e la seguente didascalia di accompagnamento: "Volete sapere un segreto? Papà uccide le persone". Che questo sia un velato riferimento al fatto che padre e figlio potrebbero riunirsi sullo schermo nel corso della stagione revival di Dexter? E' decisamente possibile visti gli anni che sono trascorsi non solo dalla fine dello show ma anche dall'ambientazione fittizia della serie (il revival sarà ambientato dieci anni dopo il finale).

In precedenza, lo stesso Michael C. Hall aveva anticipato: "Vedremo Dexter in un contesto completamente diverso, chissà come ci si sente. E' stato interessante capire come realizzarlo e ho pensato fosse arrivato il momento di scoprire quello che gli è realmente successo", quindi grazie al revival scopriremo altri dettagli sul passato di Dexter.

Questo nuovo show revival su Dexter sarà composto da dieci episodi e sarà trasmesso questo autunno sulle reti di Showtime Networks, mentre in Italia dovrebbe arrivare grazie a Sky e Now. Nel cast troveremo anche un nuovo villain interpretato da Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Jamie Chung, Johnny Sequoyah, Oscar Whalberg, Jack Alcott e Michael Cyril Creighton.

Scoprite tutto quello che c'è da sapere sul revival di Dexter, in arrivo prossimamente quest'anno. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti.