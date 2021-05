Dexter, il passato è difficile da dimenticare nel nuovo teaser trailer del revival

Showtime ha pubblicato online un nuovo e breve teaser trailer ufficiale dell'attesissimo revival di Dexter, serie limitata che fungerebbe da nona stagione della serie con protagonista Michael C. Hall con un Dexter Morgan "diverso" e invecchiato, persino con un nuovo nome, quello di Jimmy Lindsay.

Nel filmato lo vediamo camminare per la cittadina dove si è ritirato, salutato e conosciuto da tutti, questo finché non si ferma davanti a una vetrina e nota dei coltelli... Il passato è davvero difficile da abbandonare, e Dexter ci saluta per ora con un sospiro.



"Vedremo Dexter in un contesto completamente diverso, chissà come ci si sente. E' stato interessante capire come realizzarlo e ho pensato fosse arrivato il momento di scoprire quello che gli è realmente successo" aveva dichiarato Michael C. Hall in una recente intervista, anticipando che grazie al revival conosceremo qualcosa in più sul passato di Dexter.

Il nuovo appuntamento con Dexter Morgan sarà composto da 10 episodi, e arriverà questo autunno sugli schermi americani. Nel cast troveremo anche un nuovo villain interpretato da Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Jamie Chung, Johnny Sequoyah, Oscar Whalberg, Jack Alcott e Michael Cyril Creighton.



Scoprite tutto quello che c'è da sapere sul revival di Dexter, in arrivo entro fine anno. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.