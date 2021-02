Dexter, le prime foto del revival anticipano le atmosfere oscure dello show

Il revival di Dexter per Showtime è attualmente in produzione, con la serie che sarà composta da 10 episodi. Lo scorso ottobre è stato confermato che Michael C. Hall sarebbe tornato nei panni del suo personaggio maggiormente famoso e che i nuovi episodi sarebbero arrivati entro la fine del 2021, a otto anni di distanza dalla fine dello show.

Fino ad oggi non erano trapelate molte informazioni sul revival di Dexter ma ora Showtime ha deciso di pubblicare alcune immagini provenienti dal set della serie. Si tratta di molto poco in realtà ma almeno è un primo passo per scoprire qualcosa in più sul ritorno di Dexter.



La trama si svolgerà a circa dieci anni di distanza dalla fine dello show, quando lasciammo Dexter impegnato a vivere la sua vita di taglialegna in Oregon. Al nostro ritorno troveremo Morgan in una piccola città dello Stato di New York, dove senza dubbio si troverà coinvolto in un nuovo pericoloso complotto. Dalle immagini è possibile percepire il ritorno delle atmosfere oscure della serie.

Queste sono le uniche informazioni conosciute sulla trama, in attesa di saperne di più.

Nella serie originale, andata in onda dal 2006 al 2013, si racconta la storia di Dexter Morgan (Michael C. Hall), un uomo che conduce una doppia vita: ufficialmente un integerrimo tecnico della polizia scientifica di Miami, in realtà anche uno spietato serial killer che agisce seguendo un proprio personalissimo codice: uccidere i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.



Nel cast del revival anche Jamie Chung, al fianco di altri interpreti che torneranno dai tempi della serie originale.

