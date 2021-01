Dexter: quando esce il revival della celebre serie? Le ultime novità

Quando è stato annunciato il revival di Dexter nell'ottobre 2020 i fanno dello show ne sono stati felici, la conclusione della storia del serial killer non aveva soddisfatto molti e questa potrebbe essere una buona occasione per cambiare le cose.

Nell'episodio finale dell’ottava stagione andato in onda nel 2013 gli spettatori hanno assistito a Dexter Morgan che fingeva la propria morte e diventava un boscaiolo in Oregon. Non proprio una fine gloriosa.

Il revival avrà 10 episodi scritti dallo sceneggiatore originale Clyde Phillips che aveva abbandonato lo show alla quarta stagione. Per adesso Showtime ha rivelato che la serie si svolgerà un decennio dopo gli eventi del finale e vedrà il protagonista vivere sotto falso nome lontano da Miami.

Michael C. Hall riprenderà ovviamente il suo ruolo, il revival sarà ambientato nell’immaginaria cittadina di Iron Lake, New York e la produzione inizierà in Massachusetts il mese prossimo.

Clancy Brown è stato scelto come villain principale per il revival e interpreterà Kurt Caldwell, il sindaco non ufficiale della cittadina di Iron Lake. Dopo aver viaggiato per molti anni, è diventato il proprietario della fermata di camion in città. Le apparenze non sono quello che sembrano con Kurt, poiché esteriormente è un “uomo del popolo" amato da tutti ma, "se dovessi ferire qualcuno a cui tiene, Dio ti aiuti" dice la descrizione del personaggio.

Anche Michael Cyril Creighton è entrato nel cast di Dexter, e se le riprese procederanno senza problemi legati alla pandemia, il revival potrebbe debuttare su Showtime entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2022.