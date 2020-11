Dexter: quando uscirà il revival? Ricapitoliamo ciò che sappiamo

Dexter, una delle serie originali di maggior successo di sempre di Showtime, sta per tornare con un revival inaspettato ma molto atteso dai fan della serie, specialmente dopo il deludente finale.

Dexter, interpretato da Michael C. Hall, non era certo una brava persona, come nessun serial killer avrebbe mai potuto esserlo. Tuttavia, almeno ha soddisfatto il suo "passeggero oscuro" uccidendo assassini ancora più mostruosi.



Per la prima metà della sua serie di otto stagioni, Dexter è stato elogiato della critica e dal pubblico. Sfortunatamente, le seguenti quattro stagioni sono state un po’ deludenti in termini di qualità. Analogamente a Game of Thrones, l'ultima stagione si è guadagnata una derisione pressoché universale da parte dei fan, che l'hanno trovata completamente carente.



Ciò è evidenziato dal finale della serie e la scena finale, che non è riuscita a concludere la storia di Dexter in alcun modo soddisfacente.

Nonostante tutto ciò, l'annuncio del ritorno di Dexter è stato accolto con altrettanta speranza e ottimismo. I fan vogliono chiaramente che Dexter ottenga una stagione finale migliore, e questo revival potrebbe fornire la possibilità di sistemare le cose.



Ecco tutto quello che sappiamo:

Produzione

Il 14 ottobre 2020, Showtime ha sorpreso i fan con l'annuncio che Dexter tornerà per la stagione 9, o meglio con un revival, che entrerà in produzione all'inizio del 2021 e sarà composto da 10 episodi.

Cast

In questa prima fase, solo il ritorno di Michael C. Hall è stato confermato. Non sorprende, dato che la sorella di Dexter, Debra, è morta. Così come praticamente tutti i personaggi principali della vita di Dexter. Il lato positivo è che questo apre la porta a nuovi ingressi nel cast.

Sceneggiatura

Il famigerato finale di serie si è concluso con Dexter che assume una nuova identità da boscaiolo e si nasconde dopo tutti gli omicidi commessi. Nessuno sa dove potrebbe andare la sua storia adesso, soprattutto perché ora il nostro protagonista è solo. Almeno per ora. Per fortuna, anche Clyde Phillips, showrunner delle stagioni 1-4, sta tornando.



Leggete il nostro approfondimento su cosa aspettarci dal revival di Dexter e rimanete sintonizzati per nuovi aggiornamenti di cast e data di uscita.