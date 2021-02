Dexter: il revival svelerà il passato del protagonista? Risponde Michael C. Hall

Nel corso di una nuova intervista, Michael C. Hall è tornato a parlare del suo ritorno nei panni di Dexter nella serie revival prodotta da Showtime Networks, che sarà composta come noto da dieci nuovi episodi che porteranno a conclusione il cammino del protagonista sostituendosi all'ultimo finale di serie, odiato da buona parte dei fan dello show.

Parlando ai microfoni di NME, Hall ha parlato del ritorno nei panni di Dexter a dieci anni dall'ultima volta e ha anticipato che l'imminente revival risponderà a qualche domanda ad oggi senza risposta sul passato del protagonista, ma anche a ciò che è accaduto tra il finale di serie e l'inizio del revival ambientato ai giorni nostri.

"Non vedo l'ora di rimettermi nei panni di Dexter. Non so davvero cosa aspettarmi, visto che non sono mai tornato a interpretare un mio personaggio dopo così tanto tempo. Tra l'altro vedremo Dexter in un contesto completamente diverso, chissà come ci si sente. E' stato interessante capire come realizzarlo e ho pensato fosse arrivato il momento di scoprire quello che gli è realmente successo. Mi serviva solo la persuasione del tempo che passa, così da poter prendere le distanze da quel ruolo e dargli più possibilità. Riguarda tutto l'essere arrivati a una storia che valesse la pena raccontare. Ci sono state altre proposte e possibilità per Dexter, altre strade da seguire, ma questa è stata la prima che valesse la pena realizzare".

Recentemente, Jamie Chung si è unita al cast di Dexter. All'attrice verrà affidato un ruolo ricorrente, come riporta TVLine; una famosa podcaster di Los Angeles.

Michael C. Hall tornerà nei panni di Dexter Morgan, ora residente nella piccola città immaginaria di Iron Lake, nello stato di New York. Clancy Brown interpreterà l'antagonista principale del revival, Kurt Caldwell, sindaco ufficioso di Iron Lake. Nel cast è entrato ufficialmente anche Oscar Wahlberg nei panni del capitano del team di wrestling del liceo.