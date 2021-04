Dexter, il richiamo della natura nel primo teaser del revival con Michael C. Hall

È passato diverso tempo dall'annuncio del revival di Dexter, e finalmente inizia a muoversi qualcosa sul fronte promozionale con un primo teaser della serie con Michael C. Hall.

Dura davvero poco il video diffuso da Showtime, 10 secondi, per la precisione. Ma in questi 10 secondi si sente tutta l'atmosfera dello show che debuttò nel 2006 sull'emittente americana.

"Non c'è niente come il tornare alla natura. La propria natura" si sente pronunciare da Hall nel filmato, il quale ci mostra un tronco d'albero tagliato su uno sfondo innevato, un fuoco acceso e un'ascia conficcata nel legno.

"Vedremo Dexter in un contesto completamente diverso, chissà come ci si sente. E' stato interessante capire come realizzarlo e ho pensato fosse arrivato il momento di scoprire quello che gli è realmente successo" aveva dichiarato Michael C. Hall in una recente intervista, anticipando che grazie al revival conosceremo qualcosa in più sul passato di Dexter.

Il nuovo appuntamento con Dexter Morgan sarà composto da 10 episodi, e arriverà questo autunno sugli schermi americani. Nel cast troveremo anche un nuovo villain interpretato da Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Jamie Chung, Johnny Sequoyah, Oscar Whalberg, Jack Alcott e Michael Cyril Creighton.

Da quanto è stato comunicato finora, quella del revival si tratterebbe di un'operazione singola, e non sono previsti ulteriori episodi in futuro.