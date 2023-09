Dexter, la serie cult era ispirata a questa inquietante storia vera?

Dexter è una serie televisiva andata in onda dal 2006 al 2013. Ne è stato poi realizzato un revival nel 2021. Le vicende ruotano attorno al personaggio di Dexter Morgan, all'apparenza un tranquillo tecnico della polizia, in realtà un feroce e spietato serial killer, che agisce seguendo un codice: uccidere soltanto criminali.

Che tu abbia amato o che tu non sia mai riuscito a sopportare lo show con protagonista Michael C. Hall, è ovviamente innegabile l'impatto che lo spettacolo ha avuto durante la sua messa in onda, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di prodotti simili, come dimostrato dal trailer della serie You.

Tuttavia, le vicende raccontate in Dexter hanno alla fin fine un fondo di verità, in quanto sono liberamente ispirate alle vicende di un serial kille realmente esistito, di nome Pedro Rodrigues Filho.

A quanto pare la sua passione nell'uccidere è venuta fuori sin da piccolo, quando litigando con il cuginetto ebbe l'impeto di gettarlo in una pressa, ma nella quale si infilò solo il suo braccio. Al che l'omicida replicò alla polizia: "Pensavo ci sarebbe finito per intero, invece ci è andato solo in parte".

I crimini di Filho iniziarono sul serio quando si trasferì a Mogi Das Cruzes. In quel periodo lui aveva una fidanzata, e dopo che questa venne uccisa fece di tutto per rintracciare i criminali per ucciderli. A soli 18 anni, insieme ad alcuni amici, riuscì poi ad uccidere alcuni dei responsabili.

