Dexter, Showtime aggiorna i fan su una Stagione 2 del revival: sarà uno spin-off?

Nonostante il discreto successo ottenuto dalla serie, anche per quel che riguarda le recensioni della critica specializzata, si sa ancora pochissimo su una possibile seconda stagione di Dexter: New Blood, la serie revival con cui lo show con protagonista Michael C. Hall è tornato a interpretare l'affascinante serial killer. Showtime aggiorna i fan.

Durante l'estate, Showtime ha confermato di essere "attivamente" al lavoro sul futuro di Dexter, il che significa che la serie potrebbe continuare anche dopo la morte del protagonista principale. Molti hanno fatto ipotesi su come potrebbe essere e sembra che Showtime stia ancora cercando di capirlo. Come riportato da DexterDaily, il presidente di Showtime Networks Gary Levine ha dichiarato a TVLine che è ancora troppo presto per dire cosa riserverà il futuro, ma ha riempito di elogi Dexter: New Blood.

"È troppo presto per dirlo", ha detto Levine. "Ci stiamo ancora crogiolando nell'ottima accoglienza avuta dalla serie limitata, che è stata tutto ciò che speravamo".

Sembra quindi che gli sceneggiatori stiano ancora sviluppando idee per un'ipotetica Stagione 2 di Dexter: New Blood o magari per qualche altro spin-off. Detto questo, non sembra che ci si possa aspettare una nuova stagione di Dexter entro il 2023. Alcuni hanno ipotizzato che, a meno che gli eventi di New Blood non vengano cancellati dal canone, il seguito logico abbia come protagonista suo figlio Harrison.

Lo showrunner Clyde Phillips ha già espresso il suo interesse per uno spin-off su Harrison qualora Showtime fosse interessata, ma solo il tempo ci dirà se si realizzerà davvero. Sembra però che Showtime voglia capitalizzare questa rinascita dell'interesse verso Dexter.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Dexter New Blood, con il punto sull'intera stagione revival.