Dexter, Showtime annuncia a sorpresa il revival: tornerà Michael C. Hall

Sembra destinato a restare bloccato in quella segheria per sempre, l'amatissimo Dexter di Michael C. Hall, protagonista dell'omonima e iconica serie Showtime, e invece la stessa emittente televisiva americana ha annunciato a sorpresa una nuova stagione revival dello show e sempre con Hall nei panni del personaggio.

A tornare non sarà comunque il solo Michael C. Hall, perché la nuova stagione è stata ideata nuovamente dallo showrunner originale, Clyde Phillips. Si tratta di una stagione revival composta da 10 episodi a cui Showtime ha già dato luce verde e che dovrebbero entrare in produzione già a inizio 2021, con una data provvisoria di messa in onda prevista per l'autunno del prossimo anno.



Gary Levine, co-presidente del settore Entertainment di Showtime ha dichiarato che la rete era già da tempo disposta a rivisitare il personaggio di Dexter, considerato "unico e inimitabile", ma solo se avessero trovato una presa estremamente creativa per farlo nel modo giusto e "degna", rivelando in modo soddisfatto "di averla finalmente trovata".



Purtroppo non ci sono ulteriori informazioni al riguardo, né sulla storia imbastita da Phillips né su quanto tempo sia passato dal momento del saluto a Dexter, anche se immaginiamo che il tempo sarà passato in real time, dunque sette anni.



