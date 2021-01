Dexter, svelata la location del revival che si svolgerà lontano da Miami

Nel giro di poche settimane, partirà la produzione del revival di Dexter inizierà e a quanto pare le riprese si svolgeranno in una nuova città. Un nuovo rapporto suggerisce che il serial killer si lascerà la sua vecchia vita alle spalle lasciando ovviamente Miami.

Secondo quanto riferito da TV Line, la serie avrà luogo nella città immaginaria di Iron Lake, da qualche parte nello stato di New York. Ricorderete sicuramente che Dexter Morgan è all'apparenza un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami ma, ora si troverà a fare i conti con Clancy Brown nel ruolo dell'antagonista del revival, nei panni del sindaco di Iron Lake.

Hall, ovviamente, tornerà nei panni dell'omonimo personaggio dopo un finale che è stato fonte di molte controversie nel corso degli anni.

"È una conversazione in corso e nel corso degli anni sono emerse diverse possibilità", l'attore aveva precedentemente detto a The Daily Beast sulla sua scelta di tornare per la serie limitata. "Penso che in questo caso, la storia che viene raccontata valga la pena di essere raccontata in un modo che non abbiamo mai fatto, e penso che sia passato abbastanza tempo per poterlo fare".

Ha aggiunto: "E siamo reali: tutti gli insoddisfatti del finale hanno sperato a lungo che prima o poi la serie potesse avere una nuova possibilità e finalmente ciò è accaduto".

Voi cosa ne pensate di questo revival? Fatecelo sapere nei commenti.