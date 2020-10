Dopo Dexter tornerà anche Arrow? Stephen Amell non lo esclude

Nelle scorse è giunta a sorpresa la notizia di un revival di Dexter e, come spesso succede, i fan di molte altre serie hanno iniziato a sperare in un ritorno del proprio show preferito.

La star di Arrow Stephen Amell dopo aver accolto con gioia la notizia di una nuova serie limitata di 10 episodi dedicata al geniale serial killer interpretato da Michael C. Hall, ha scritto su Twitter: "ecco perchè non bisogna mai dire mai" sottolineando in un certo qual senso che anche un suo ritorno nel ruolo di Oliver Queen non è del tutto da escludere e riaccendendo dunque la speranza di tutti quelli che per anni hanno amato ed apprezzato questo personaggio.

Ricordiamo che Arrow si è concluso a gennaio dopo ben otto stagioni, con quella che sembrava essere una fine abbastanza definitiva per l'amato supereroe che si è sacrificato per salvare il Multiverso in Crisi sulle Terre Infinite. All'epoca, Amell aveva detto ai suoi fan che era tempo per lui di lasciare la serie - e quel ruolo - anche se questa esperienza sarebbe sempre stata un momento importantissimo per la sua vita e la sua carriera.

Attualmente Stephen Amell è al lavoro su Hells, una serie ispirata al folle mondo del wrestling che narrerà le vicende di in una affiatatissima comunità della Georgia che segue un programma a conduzione familiare. Chissà se in futuro avrà modo di vestire nuovamente i panni del giustiziere mascherato Green Arrow. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.