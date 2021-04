Dexter, il trailer del revival svela quando uscirà la nuova serie con Michael C. Hall

Il nuovo teaser trailer della stagione revival di Dexter ha confermato il periodo della première dello show, prevista nella stagione autunnale. Una data precisa non è stata annunciata ma già sapere che in autunno tornerà la serie con Michael C. Hall ha generato grande entusiasmo tra i fan sui social. I dubbi erano legati soprattutto alla pandemia.

A causa dell'emergenza sanitaria la lavorazione dello show ha subito dei ritardi. Lo showrunner Clyde Phillips ha dichiarato che la lavorazione è a buon punto ma la finestra temporale da qui all'autunno servirà probabilmente per terminare la post-produzione.



Il nuovo trailer mostra Dexter (Michael C. Hall) che guarda fuori da una finestra, tra i boschi innevati, nel luogo in cui si è rifugiato al termine dell'ottava stagione. Ad un certo punto Dexter si volta e mostra un ghigno, preludio al suo ritorno in azione.

Si tratta del secondo trailer di Dexter pubblicato in meno di una settimana, dopo quello pubblicato su Twitter in cui si preannunciava il ritorno di uno dei personaggi maggiormente iconici della tv.

Dexter racconta le vicende di un tecnico della polizia scientifica di Miami, Dexter Morgan, che conduce una doppia vita: di notte si trasforma in un efferato serial killer di criminali.

Basato sul romanzo di Darkly Dreaming, Dexter è andato in onda dal 2006 al 2013. Il cast principale dello show era composto da Jennifer Carpenter, Julie Benz, Erik King e James Remar.



Cosa dobbiamo aspettarci dal revival della serie Dexter, prevista in autunno? Ecco alcuni dettagli.