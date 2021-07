Dexter: ecco titolo ufficiale, trailer e data di uscita del revival della serie!

Dexter sta per tornare, e Showtime ha approfittato del palco virtuale del Comic-Con Home per presentare ufficialmente il revival della serie con Michael C. Hall, con tanto di primo trailer ufficiale e data di uscita.

Questa nona stagione sarà intitolata Dexter: New Blood e debutterà sulla rete americana il prossimo 7 novembre. Nel filmato, che potete visionare all'interno della news, viene mostrato come Dexter abbia iniziato una nuova vita sotto la falsa identità di Jim Lindsay.

Questa è la sinossi ufficiale che accompagna il trailer: "Ambientata dieci anni dopo la scomparsa di Dexter nell'occhio dell'Uragano Laura, la serie lo vede vivere sotto falso nome nella piccola città di Iron Lake, New York. Dexter potrebbe abbracciare la sua nuova vita, ma sulla scia di eventi inaspettati che colpiscono che questa unita comunità, il suo Oscuro Passeggero lo chiama."

Oltre a Michael C. Hall, il cast del revival comprende Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lord Bill) and Clancy Brown (The Crown, Billions). Con loro ci saranno anche Jennifer Carpenter e John Lithgow, di ritorno rispettivamente nei panni della sorellastra di Dexter, Debra, e di Arthur Mitchell. A giudicare dagli eventi della serie originale, entrambi i personaggi dovrebbero tornare sotto forma di flashback.

Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alla foto di Jennifer Carpenter sul set del revival di Dexter.