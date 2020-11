Dexter: ecco gli ultimi dettagli sul revival della serie Showtime

Ad ottobre i fan di Dexter hanno ricevuto una grandissima sorpresa quando hanno appreso che per la serie Shotime ci sarebbe stato un revival. Si tratta di una nuova produzione composta da 10 episodi che arriverà verso la fine del 2021. Scopriamo gli ultimi dettagli su questa attesissima produzione.

Secondo The Hollywood Reporter, Marcos Siega avrebbe firmato sia come produttore esecutivo che come regista di un episodio del revival. Siega ha già diretto nove episodi della serie nel corso della sua produzione originale. I suoi crediti includono tra l'altro anche l'episodio pilota di Batwoman di The CW e il prossimo The Flight Attendant di HBO Max.

Pe quanto ne sappiamo, questo revival di Dexter non deve essere inteso come una nona stagione, bensì come dichiarato da Phillips si tratta di un'opportunità per iniziare da zero.

"Fondamentalmente ricominciamo da zero. Vogliamo che questa non sia la nona stagione di Dexter. Sono passati dieci anni - o comunque molti anni sono passati dalla messa in onda dell'ultimo episodio - e lo spettacolo rifletterà tutto il tempo che è passato in un modo o nell'altro. Per quanto riguarda la fine dello spettacolo: questo non avrà alcuna somiglianza con il finale originale - ed è una grande opportunità per scrivere un secondo finale. Showtime ci ha dato davvero una grossa opportunità".

L'episodio finale che ha diviso notevolmente i fan, ci ha mostrato Dexter che finge la propria morte per poi assumere una nuova identità come boscaiolo. Phillips ha spiegato che il revival offrirà la possibilità di sistemare le cose, ma non annullerà nulla di ciò che fin qui è accaduto. Isomma, le aspettative per questo revival di Dexter sono veramente alte.