Dexter, Yvonne Strahovski torna sul finale: 'Non mi importa se è piaciuto o no'

Quello di Dexter è in assoluto uno dei finali di serie più divisivi e controversi, tanto che sette anni dopo se ne continua ancora a discutere. L'ultimo episodio, intitolato Remember the monsters?, ha ricevuto molti elogi, e allo stesso tempo è stato definito "il peggior finale di sempre". Ne ha riparlato recentemente anche Yvonne Strahovski.

Come si ricorderà, nell'episodio finale Dexter (Michael C. Hall) ha intenzione di scappare in Argentina con Hannah McKay (Yvonne Strahovski) e suo figlio Harrison. Dopo una serie di peripezie, Hannah e Harrison si imbarcano sul volo senza Dexter, che è in barca nel bel mezzo di un uragano. Quest'ultimo quindi è ufficialmente dato per morto, ma in realtà si scopre che lavora con una nuova identità in Oregon in una ditta di legname.

Intervenuta a Collider Ladies Night, Yvonne Strahovski non si è schierata tra i detrattori del finale, né tra gli entusiasti. "Apprezzo entrambe le posizioni" ha detto. "Ho un'idea del perché hanno fatto ciò che hanno fatto. Voglio dire, andando a memoria, è successo tanto tempo fa, il punto era fare in modo che Dexter restasse senza nessuno, in una specie di prigione definitiva. E capisco anche i fan. Capisco che forse non è stato il finale più drammatico che attendevano. Forse volevano vedere più sangue."

In ogni caso, confessa ridendo l'attrice, "non è una mia responsabilità, quindi non mi interessa se alla gente sia piaciuto o meno. È solo qualcosa di cui ho fatto parte."

