Diablo: Netflix sta lavorando ad una serie TV animata sul videogioco Blizzard

Andrew Cosby, sceneggiatore del reboot di Hellboy, ha annunciato su Twitter di aver quasi raggiunto un accordo con Netflix per scrivere una serie animata basata su Diablo, il famoso videogioco di Blizzard Entertainment. Cosby aveva precedentemente dichiarato che il progetto sarebbe dovuto essere R Rated.

Il post originale è stato catturato da Bloody Disgusting prima di essere rimosso. "Credo di poter confermare di aver quasi concluso le trattative per scrivere e supervisionare una nuova serie animata di DIABLO per Activision e Netflix. E' molto eccitante e spero che tutto vada per il meglio" ha scritto Cosby.

I rumor su una pellicola di Diablo vanno avanti da dieci anni, e finalmente è arrivato qualcosa di concreto per quanto riguarda il piccolo schermo. La serie videoludica di Blizzard ha esordito nel 1996, con l'ultimo episodio, Diablo III, rilasciato nel 2012. Quest'ultimo capitolo ha ricevuto diverse espansioni durante gli anni, e recentemente ne è stata annunciata la versione per Nintendo Switch, Diablo III: Eternal Collection, in arrivo a novembre.

Diablo non sarà la prima serie animata Netflix tratta da un videogioco. Warren Ellis, infatti, ha sviluppato per il colosso streaming uno show animato basato su Castelvania, in particolare su Castlevania III: Dracula's Curse, la cui seconda stagione debutterà il 26 ottobre.