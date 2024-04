Diablo per una nuova serie tv dopo il successo di Fallout? Parla Rod Fergusson

L’enorme successo e la straordinaria qualità di Fallout e The Last of Us stanno aprendo nuove possiiblità inerenti l’adattamento di altre serie videoludiche per la televisione. Rod Fergusson, supervisore del franchise Diablo ha aperto alla speranza di vedere, nel prossimo futuro, uno show televisivo dedicato alla storica saga.

Dopo aver parlato di cinque cose che la seconda stagione di Fallout non dovrebbe assolutamente sbagliare, torniamo ad occuparci più in generale di trasposizioni da videogiochi per condividere le parole, che possono riempire i fan di speranza, dell’uomo a capo dei prodotti relativi a Diablo per Blizzard.

Interrogato sull’idea di una serie adattata dal franchise, l’autore ha risposto senza nascondersi troppo: “Sì, penso proprio che potrebbe funzionare. Questa è una delle cose che mi sono piaciute molto di Diablo come marchio: ha temi molto adattabili perché si tratta del confronto tra l’alto paradiso e gli inferi ardenti e del bene contro il male. Penso che sia qualcosa che potrebbe tradursi molto bene in qualcosa di simile”.

Immediatamente dopo, però, Fergusson ha dovuto spegnere gli entusiasmi: “Sapete, mi piacerebbe avere qualcosa di concreto già oggi. Ma in termini di un’idea generale, penso che potrebbe funzionare? Sì, credo di sì”.

Ancora niente all’orizzonte, dunque, ma vista la popolarità della saga e la sempre più importante connessione tra cinema, televisione e videogiochi, non ci stupiremmo di avere presto nuove informazioni al riguardo.

In attesa di scoprire se un’idea di questo tipo potrà mai vedere la luce, vi lasciamo alla nostra recensione di Fallout.

