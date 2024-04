Diablo, la serie TV sul videogioco si farà? Blizzard è d'accordo!

Dopo il successo della serie Prime Video Fallout, rinnovata per una seconda stagione a un settimana dal debutto, possiamo aspettarci che anche un'altra famosa saga videoludica arrivi sul piccolo schermo?

Nel mezzo della fervente ondata di adattamenti televisivi di popolari videogiochi il capo di Blizzard Rod Fergusson, ha espresso un forte interesse per portare la celebre serie sul piccolo schermo. Parlando con Windows Central, Fergusson ha condiviso la sua convinzione che un adattamento televisivo di Diablo sarebbe un successo garantito: "Sì, penso decisamente che potrebbe funzionare - ha detto Fergusson - Diablo ha temi molto riconoscibili perché è High Heavens contro The Burning Hells, quell'idea di Bene contro Male. Penso che sia qualcosa che potrebbe tradursi molto bene in una serie televisiva".

Tuttavia, mentre i fan potrebbero essere ansiosi di vedere Diablo trasformato in una serie TV, Fergusson ha chiarito che al momento non ci sono piani ufficiali in tal senso: "Vorrei avere qualcosa di cui poterti parlare oggi, ma in termini di idea generale, penso che potrebbe funzionare sicuramente", ha aggiunto. Le parole di Fergusson potrebbero essere tradotte in un vero e proprio appello a un studios: nel 2018, Netflix annunciò una serie animata su Diablo ma al momento non ci sono aggiornamenti recenti sullo sviluppo dello show.

The Last of Us e Fallout si affacciano alla seconda stagione, mentre lo spin-off di Sonic the Hedgehog, Knuckles è pronto per debuttare su Paramount+. Tuttavia, se Diablo si unirà o meno a questa lista rimane un mistero, anche se potrebbe essere un modo per Blizzard per mantenere viva l'attenzione mentre amplia l'universo di Diablo.

