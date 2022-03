Diabolical, il creatore di The Boys spiega:'Cose troppo pazze per uno show live action'

The Boys: Diabolical espande l'universo della serie Amazon Prime, con uno show animato nuovo di zecca ambientato nel mondo del grande successo basato sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, permettendo allo showrunner Eric Kripke l'opportunità di lavorare su nuovi personaggi. Con un grande vantaggio.

L'animazione in generale, secondo Kripke, consente più possibilità di narrazione, conferendo maggior libertà agli autori. Più pazzia in Diabolical rispetto a The Boys?



"Possiamo provare cose con loro ed essere completamente folli con forma e stile diversi. Provare cose un po' pazze, anche troppo, perché con l'animazione puoi andare un po' oltre rispetto al live action. Quella parte è stata un vero spasso. La guardiamo come per dire quali idee possiamo trarne, fino a che punto possiamo spingere l'universo? Penso che la versione animata ci dia la possibilità di farlo" ha dichiarato Kripke.



The Boys: Diabolical ha debuttato questa mattina su Amazon Prime Video, sinora con recensioni entusiasmanti. La serie animata ambientata nell'universo di The Boys è composta da 8 episodi da 12 ai 14 minuti di durata.

Lo show era molto atteso dai fan della serie di Amazon Prime Video, una dei titoli maggiormente apprezzati presenti sulla piattaforma streaming.

iL cast vocale dello show comprende Awkwafina, Simon Pegg, Seth Rogen, Andy Samberg, Kieran Culkin ed Elisabeth Shue.



