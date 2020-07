Io e Te, Diaco gela Ciavarro: 'Non me ne importa nulla di Clizia e del GF'

Nella giornata di ieri Paolo Ciavarro è stato ospite ad Io e Te, il talk show pomeridiano di Rai 1 dove è stato raggelato dal conduttore che gli ha intimato di non parlare delle sua esperienza al Grande Fratello Vip nonchè la sua relazione con Clizia Incorvaia, in quanto non interessato a queste questioni.

Ormai tutti conoscono Paolo Diaco per il suo caratterino ma, in pochi avrebbero immaginato che avrebbe trattato in questo modo un suo ospite, stroncando sul nascere la sua discussione.

All'inizio dell'intervista ha infatti esordito dicendo: "Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva al e della tua fidanzata, perché non me ne importa nulla", riferendosi sostanzialmente allo scandalo che ha tenuto banco per mesi sulle riviste di gossip.

Superato questo empasse iniziale, l'intervista è poi continuata tranquillamente complice anche la presenza di Eleonora Giorgi. Paolo Ciavarro ha parlato infatti molto carinamente del rapporto con la madre rivelando che si tratta di una presenza assidua nella sua ma mai ingombrante: "Mamma non è mai stata una madre ingombrante. C’è sempre stata e ci sarà sempre così io per lei".

Diaco ha poi chiesto all'attrice di Sapore di mare se sia in qualche modo gelosa delle compagnie femminili di suo figlio e la Giorgi ha risposto di non esserlo affatto: “Non sono gelosa delle donne dei miei figli. Io sono una mamma preoccupata e apprensiva. Sono mamma di due figli maschi, ho quattro nipoti e tre fratelli quindi vivo in un mondo di maschi”.