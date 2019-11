Diamo un'occhiata alle prime recensioni di Servant, la serie thriller di Shyamalan

Servant è uno dei prodotti più attesi all'interno della piattaforma streaming Apple TV+. Il debutto ufficiale della serie ideata dal regista M. Night Shyamalan avverrà il prossimo 28 novembre, ma in attesa del rilascio possiamo già dare un'occhiata alle prime recensioni presenti online.

L'ultimo criptico trailer di Servant ha ulteriormente confermato l'atmosfera ansiogena e piena di tensione che la nuova opera del regista di Glass (2019) sembra voler trasmettere al pubblico. Insieme a The Morning Show si tratta probabilmente di uno dei prodotti di punta della recente piattaforma streaming di Apple.

In attesa della nostra recensione, per quelli più curiosi di voi, che vogliono sapere se le buone impressioni del trailer sono state mantenute anche negli episodi completi, vi segnaliamo le impressioni di tre portali online che hanno già espresso un parere sulla serie. Si tratta di Digital Spy, Variety e Indiewire.

Partendo dalla review di Digital Spy possiamo subito notare come la valutazione dello show sia stata molto positiva. Già dal trailer con colpo di scena di Servant è stato possibile notare immediatamente la particolare relazione tra i due coniugi Sean e Dorothy, uniti da un bambino che si scopre essere in realtà solo un bambolotto. La tensione che scaturisce da queste dinamiche viene mantenuta con buon equilibrio. Un ruolo importante viene giocato dai primi piani e dall'ambientazione quasi esclusivamente casalinga che amplifica la sensazione di claustrofobia.

Le prime impressioni di Variety sono invece più moderate. Nonostante il modello della serializzazione imponga un inevitabile interruzione della tensione emotiva, l'opera di Shyamalan riesce lo stesso a superare questo ostacolo. Discorso diverso invece per lo sviluppo narrativo che sembra forse penalizzare il personaggio di Leanne che spesso si ritrova a non fare quasi nulla nel corso degli episodi.

Indiewire è invece il portale che presenta un giudizio più severo tra i tre. Sono stati apprezzati i momenti inquietanti e le ottime performance, ma ritiene il prodotto incapace di mantenere la propria premessa. In ogni episodio si rimane sempre nell'attesa che stia per accadere qualcosa, quel colpo di scena tipico dello stile di Shyamalan. Non che non ci siano sorprese o avvenimenti dal forte impatto emotivo, ma questa volta non in modo del tutto riuscito. Tra i meriti della serie c'è da segnalare invece una notevole dose di umorismo e di intrattenimento.

Che aspettative avete su questa serie? Vi ricordiamo che dopo i primi episodi disponibili dal suo debutto il prossimo 28 novembre, gli altri saranno resi pubblici a cadenza settimanale.