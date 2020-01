Diamo un'occhiata al dietro le quinta di Better Call Saul 5 grazie a un nuovo video promo

Manca ormai meno di un messe all'arrivo sulla AMC e poi su Netflix dell'attesissima quinta stagione di Better Call Saul, serie spin-off di Breaking Bad e dedicata al personaggio interpretato da Bob Odenkirk che una stagione dopo l'altra si sta avvicinando sempre di più all'iconica e memorabile serie madre.

A dirlo sono anche gli stessi creatori dello show, Vince Gilligan e Peter Gould, che in un nuovo video promozionale dedicato proprio a Better Call Saul 5 spiegano quale sia il valore più grande della produzione e della serie. Gilligan lo specifica direttamente: "Saul Goodman si sta avvicinando sempre di più alla figura che abbiamo conosciuto in Breaking Bad, ed è una cosa che amo dire".



Gould spiega invece: "Saul ha una fortissima energia, ma in lui c'è qualcosa di tragico, nella sua vita". Continua poi Odenkirk nelle interviste che potete ascoltare nel video: "Non vedo l'ora di vederlo come Saul Goodman e voglio vederlo in un mare di guai". Nel filmato ci vengono regalate anche diverse sequenze inedite della quinta stagione, come la scena dove Saul dice a Kim Wexler (Rhea Seehorn) "di essere davvero felice di questa svolta data alla sua vita e alla sua carriera".



Vi ricordiamo che Better Call Saul 5 andrà in onda sulla AMC il prossimo 23 e 24 febbraio, in una premiere di due serate. In Italia approderà il giorno successivo alla messa in onda su Netflix, settimana dopo settimana.