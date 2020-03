Diamo un'occhiata dietro le quinte di Tales from the Loop con questa speciale featurette

Dopo Star Trek: Picard, il viaggio di Amazon Prime Video nell'universo del fantascientifico continua a presto sarà disponibile la prima stagione di Tales from the Loop. Scopriamo nuovi dettagli sul lavoro del cast, degli showrunner e dei registi con un'anteprima dal dietro le quinte.

La serie sci-fi è basata sull'omonima opera narrativa di Simon Stålenhag, pubblicata nel 2015 e narrerà le vicende di una piccola cittadina costruita sopra il "Loop", o cerchio, un laboratorio in grado di studuare i misteri dell'universo e che porterà i personaggi ad affrontare pericoli ed avventure mai viste prima.

"Alla base di tutto c'è la scoperta di questo dispositivo chiamato Eclipse, che è anche il nucleo del Loop. L'intera struttura è costruita intorno ad esso e al suo interno si svolgono esperimenti sulla fisica delle stringhe e su alcuni misteriosi artefatti.Gli esperimenti condotti negli anni all'interno del Loop indagano tempo e spazio, ma anche la percezione del mondo, la memoria e le emozioni."

La serie vedrà protagonista Rebecca Hall (The Prestige, Vicky Christina Barcelona), Daniel Zolghadri, Duncan Joiner, Paul Schneider e Jonathan Pryce (I due Papi, Il Trono di Spade), mentre alla sceneggiatura ed alla regia troviamo rispettivamente Nathaniel Halpern (Legion, The Killing) e Mark Romanek (One Hour Photo, Non lasciarmi). Tra i produttori ricordiamo invece Matt Reeves, regista del prossimo The Batman con Robert Pattinson.

Tales from the Loop arriverà su Amazon Prime il prossimo 3 aprile: scoprite altri dettagli nell'affascinante primo trailer della serie.