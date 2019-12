Diamo una prima occhiata alla settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Pronti a tornare indietro nel tempo con la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.? Diamo un'occhiata alla prima foto ufficiale e allo sneak peek diffusi da Marvel.com.

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si era conclusa con i nostri agenti preferiti in un'ambientazione piuttosto inconsueta... Dopo aver viaggiato nel futuro e nello spazio, adesso i protagonisti della serie Marvel più longeva dovranno esplorare il passato e vedersela con i Chronicom, l'antica specie di esseri sintetici e semi-robotici di cui fa parte anche Enoch (Joel Stoffer), che vogliono trasformare la Terra in Chronyca-3, la loro nuova dimora.

Questi, infatti, sono intenzionati a eliminare permanentemente l'organismo che minaccia la riuscita dei loro piani (lo S.H.I.E.L.D.), e ciò vuol dire farli fuori in ogni epoca da loro vissuta, inclusi gli anni '30, che è esattamente dove li/ci hanno lasciato nell'ultimo season finale...



E, come potete vedere anche dall'immagine e dallo sneak peek (mostrato per la prima volta al D23Expo) riportati qui nell'articolo, sia i nostri (Chloe Bennet/Daisy, Clark Gregg/LMD Coulson, Henry Simmons/Mack e Jeff Ward/Deke) che i Chronicom stanno facendo il loro meglio per "Adattarsi" a tempo e location in cui si sono ritrovati.



Al momento non sappiamo molto di più, ma per la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si ipotizza il ritorno di alcuni storici personaggi, mentre è già stata confermata la presenza di Hayley Atwell.