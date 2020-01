Diamo un'occhiata alla Terra post-Crisi nel promo della 6x10 di The Flash

Purtroppo dopo mesi di attesa l'ultimo episodio di Crisi sulle Terre Infinite è stato trasmesso e se c'è chi ancora prova a riprendere fiato, in molti si chiedono: e adesso? Le vicende narrate influiranno infatti sull'intero Arrowverse, ecco quindi un primo assaggio di quella che sarà la Terra post-Crisi nel promo della 6x10 di The Flash.

In molti credevano che Barry Allen avrebbe dato la vita per salvare il Multiverso, così come predetto dal Monitor, invece è stato un altro l'eroe che si è sacrificato, mentre il Flash interpretato da Grant Gustin è semplicemente "andato in pensione".

"La Crisi è passata e lui [The Flash] non è morto. Nessun oscuro futuro si è abbattuto su di noi" afferma Iris West (Candice Patton), eppure la pericolosa organizzazione armata di tutto punto che fa il suo ingresso in scena sembra preannunciare tutt'altro.

Che sia solo il primo di numerosi cambiamenti? Visto il gran numero di scenari ancora possibili e la crescente curiosità del pubblico di esplorare l'universo targato The CW è probabile.

Il decimo episodio di The Flash sarà trasmesso il 4 febbraio, dopo una meritata pausa di 2 settimane, e sarà intitolato Marathon: cosa pensate accadrà? Fateci sapere le vostre ipotesi!