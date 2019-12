Diamo uno sguardo all'affascinante look di Natalie Dormer in City of Angels

La prossima stagione televisiva vedrà il debutto di City of Angels, lo spin-off della celebre serie Penny Dredful, che potrà contare sulla presenza della star Natalie Dormer, di cui recentemente sono state rese pubbliche alcune foto che mostrano il suo nuovo look nei panni del personaggio di Magda.

Lo scorso ottobre abbiamo ammirato la prima foto di Natalie Dormer in City of Angels, e adesso l'ex interprete di Margaery Tyrell in Game of Thrones torna con un look completamente diverso, che cerca di trasmettere nel modo migliore possibile l'essenza del suo personaggio.

Nella prima foto - che potete visionare come al solito in calce all'articolo, all'interno di tweet del portale Entertainment Weekly - si può ammirare l'attrice mentre sembra in procinto di scendere delle scale. L'abito indossato è completamente scuro, compreso di cappello e guanti neri, e ci mostra Dormer con un atteggiamento sicuro e deciso. Nella seconda immagine, invece, la vediamo vicino a un automobile, con un abito altrettanto scuro, ma questa volta priva del cappello. Come per la prima foto, anche in questa l'attrice ha un atteggiamento risoluto e deciso.

City of Angels è uno spin-off di Penny Dredful, ambientato nella Los Angeles degli anni '30. Questa è la sinossi ufficiale 'Quando un orribile omicidio colpisce la città, il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) si ritrova coinvolto in una storia epica che fa da sfondo alla sfarzosa storia di Los Angeles: dalla costruzione delle prime autostrade fino alle profonde tradizioni del folklore messicano-americano, passando per le pericolose operazioni di spionaggio del terzo reich'.

Il personaggio interpretato da Natalie Dormer è un demone che ha la capacità di riuscire a trasformarsi e a ottenere l'aspetto degli altri individui. Sarà presente anche l'attrice Piper Perabo nel cast di City Angels, mentre non ci sono ancora novità sulla data d'esordio della serie, che dovrebbe arrivare nel corso del 2020 su Showtime.