Diamo un primo sguardo a Centaurworld, la nuova serie animata Netflix

Il catalogo di Netflix si arricchirà con una nuova aggiunta. Il colosso dello streaming ha svelato il nuovo progetto in cantiere, Centaurworld, una serie animata dalla forte componente musicale con protagonista un cavallo da guerra che viene trasportato in un mondo fantastico.

Il nuovo show sarà composto da venti episodi e vedrà il cavallo protagonista (no, non è BoJack), che cercherà disperatamente di tornare nel proprio mondo e che dovrà confrontarsi con delle strane creature canterine di ogni specie, forma e dimensione. Questo gruppo strampalato si imbarcherà verso un'avventura che metterà a dura prova la protagonista, più delle battaglie a cui ha preso parte. L'anteprima promette canzoni originali in ogni episodio, appartenenti a generi diversi.

La showrunner della serie sarà Megan Nicole Dong, alla prima esperienza in questa veste. In precedenza ha lavorato in How to Train Your Dragon 2 e in Captain Underpants: The First Epic Movie. In più è stata direttrice dell'animazione in Pinky Malinky.

Dong figuerà anche come produttrice esecutiva. Il co-produttore sarà Dominic Bisignano (Star vs. the Forces of Evil). La storia sarà affidata a Meghan McCarthy (My Little Pony) e Toby Chu (Bao) si occuperà di comporre le canzoni dello show.

Siete curiosi di questo nuovo prodotto animato Netflix?