Diamo uno sguardo alla Complete Edition di Game of Thrones

Gli appassionati di Game of Thornes, la serie fantasy ispirata all'opera letteraria A Song of Ice and Fire, dello scrittore George R. R. Martin, potranno ritornare a seguire le vicende delle più importanti famiglie di Westeros ed Essos, grazie alla Complete Edition in uscita a dicembre e contenente tutte le otto stagioni.

Il finale della serie TV di HBO è stato uno di quelli più chiacchierati degli ultimi anni. Oltre alla ormai celebre petizione per far riscrivere l'ottava stagione, abbiamo assistito a opinioni e teorie tra le più diversificate, come gli ideatori di Rick e Morty che hanno difeso Game of Thrones, oppure, spostandoci in ambito speculazioni, alla particolare teoria di un'antropologa su Drogon. Ma gli appassionati della serie il prossimo dicembre potrebbero tornare a vedere ancora una volta lo show, grazie a questa edizione ricca di dettagli.

Vediamo insieme com'è composta:

Game of Thrones The Complete Edition si presenta in una confezione di legno a forma di valigetta, con una serie di illustrazioni realizzate da Robert Ball. Ogni pannello illustrato rappresenta una delle otto stagioni delle serie, rappresentate da un personaggio e da una scena iconica vista durante lo show. Tutti loro, inoltre, sono immortalati mentre cercano di arrampicarsi per raggiungere il famigerato trono di spade. A completare il box, infine, ci pensa una spilla a forma di effige del primo cavaliere.

All'interno dei Blu-ray, oltre alle stagioni televisive, saranno presenti:

- Game of Thrones: Reunion Special, una reunion del cast girata a Belfast, con gli attori che discutono e parlano delle proprie riflessioni sugli anni che hanno trascorso all'interno dei mondi immaginari di Westeros ed Essos.

- Contenuti bonus e video esclusivi delle precedenti stagioni che vanno a formare un totale di quindici ore di materiale extra che i fan potranno visionare prima o dopo aver guardato la serie.

Purtroppo non si hanno ancora informazioni sulla data di distribuzione del cofanetto in Italia.