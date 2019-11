Diamo uno sguardo a Yennefer con le nuove immagini in anteprima di The Witcher

Quanto sono importanti le donne in The Witcher! Chiunque abbia letto la saga di Sapkowski o abbia giocato i tre capitoli della trasposizione videoludica targata CD Projekt RED sa bene quanto personaggi come Yennefer, Ciri o Triss siano fondamentali per il procedere della storia e per l'evoluzione del nostro protagonista.

Logico, allora, che proprio per le protagoniste femminili dello show targato Netflix ci fosse grandissima attesa, pari forse soltanto a quella per il protagonista Geralt interpretato da Henry Cavill. L'impressione iniziale, in realtà, non fu delle migliori soprattutto per quanto riguarda Yennefer: la storica compagna di Geralt avrà il volto di Anya Chalotra, dai più ritenuta eccessivamente giovane per interpretare una donna matura e di carattere come Yennefer.

Le varie immagini rilasciate nel corso degli ultimi mesi sembrano però aver fatto cambiare idea ai fan: Chalotra sembra effettivamente essersi perfettamente calata nei panni della Yennefer ancora giovane e acerba che incontriamo nei primi libri della saga, e le ultime foto rilasciate alcune ore fa sembrano effettivamente confermare quest'impressione, grazie anche a costumi e trucco che sembrano davvero ben realizzati. Certo, si tratta per ora soltanto di impressioni: per dare un giudizio definitivo non resta che aspettare il debutto della serie su Netflix, previsto per il prossimo 20 dicembre.

The Witcher, comunque, ha già ricevuto il placet dello stesso Sapkowski: lo scrittore, dopo aver visionato per la prima volta il trailer dello show, ha asserito che la serie con Henry Cavill sarà molto probabilmente un vero capolavoro.