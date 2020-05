Diana Del Bufalo sbotta su Instagram: 'avete salari miseri? Colpa vostra'

Hanno suscitato molte polemiche le parole pronunciate dall'attrice e cantante Diana Del Bufalo sul proprio account Instagram, dove a seguito dei numerosi attacchi ricevuti dai follower non le ha mandate a dire a coloro che l'attaccavano.

Tutto è iniziato quando alcuni seguaci l'hanno criticata per alcune fotografie di una cena a base di pesce, che la ragazza avrebbe tenuto con la madre. Le Storie sono state viste con contrarietà da molti, complice anche il periodo che sta attraversando l'Italia a livello economico.

Dopo un pò però Diana non ce l'ha più fatta ed ha sbottato: "se avete salari miseri è colpa vostra. Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio Non sapete se sono altruista o se sono una stronza egoista. Non sapete nulla. La beneficenza si fa in silenzio? ahsi?? Però quando la si mostra rompete il c***o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo?".

Le reazione non si è conclusa li però, perchè poco dopo Diana ha concluso il suo discorso scagliandosi esplicitamente contro gli haters, che secondo lei "si crogiolano nella loro mediocrità perchè hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del salario minimo e della loro vita noiosa. Criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perchè li fa sentire meglio. Be, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio".

Lo scorso anno Diana Del Bufalo è tornata al cinema con Attenti Al Gorilla, il film con protagonista anche Frank Matano.