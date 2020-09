Diana Rigg è morta: addio alla star di Game of Thrones e della saga di 007

Il mondo della cinema e della televisione è in lutto per la scomparsa di Diana Rigg, a cui a marzo era stato diagnosticato un cancro. L'attrice, che aveva 82 anni, aveva interpretato negli ultimi anni il ruolo di Lady Olenna Tyrell in Game of Thrones. Al cinema era stata la moglie di James Bond in Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà.

L'annuncio della morte di Diana Rigg, avvenuta nella mattinata di giovedì 10 settembre, è stato dato dall'agente dell'attrice e dalla figlia, Rachael Stirling.

Al di là di Game of Thrones, che ha dato a Diana Rigg una certa notorietà anche tra le nuove generazioni, il ruolo principale nella sua carriera di attrice è stato quello di Emma Peel nella serie TV britannica Agente Speciale (titolo originale The Avengers), andata in onda per sei stagioni negli anni '60, originale commistione tra la fantascienza e lo spionaggio.

L'attrice, nata a Doncaster nel 1938, negli ultimi anni aveva recitato anche in un episodio di Doctor Who (2013), mentre al cinema era apparsa in Ogni tuo respiro (2017) e Il Velo dipinto (2006).

