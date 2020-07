Diane Guerrero di Doom Patrol: l'attrice in terapia durante le riprese dello show

L'attrice Diane Guerrero è da poco tornata sugli schermi con la seconda stagione del folle spettacolo ispirato al fumetto DC Comics Doom Patrol, dove interpreta il ruolo di Crazy Jane, la ragazza che ha sviluppato personalità multiple dopo aver subito un trauma infantile.

Il numero esatto è 64. L'attrice, la bravissima Diane Guerrero - anche conosciuta per il ruolo di Maritza Ramos in "Orange Is The New Black" - ha dichiarato che all'inizio delle riprese per la seconda stagione di Doom Patrol ha cominciato ad andare in analisi per far fronte allo stress causato anche dal complicato personaggio che interpreta.

"Avevo bisogno di andare in terapia comunque, lo spettacolo mi è servito come stimolo per capire che era giunto il momento. Dobbiamo assolutamente riconoscere il nostro passato - parlarne, normalizzarlo e usarlo come nostra forza, non come nostra debolezza. E' quello che fa lo show. Ti mostra che le nostre debolezze possono essere i nostri più grandi punti di forza".

Riguardo il ruolo di Crazy Jane, l'attrice scherza dicendo che è nata per interpretare questo ruolo: "Io sono perfetta per interpretare questa parte, perché lo sono anch'io - ed 'è una parola che uso per descrivere me stessa - sono pazza", e conclude dicendo che continuerà la terapia per tutto lo show, perché "il mio personaggio continua a diventare sempre più oscuro".

Doom Patrol 2, che dal 25 giugno è disponibile su HBO Max e DC Universe, è iniziata con delle aspettative molto alte sulla centralità dei sentimenti dei personaggi, e Timothy Dalton è convinto che la seconda stagione di Doom Patrol sarà più emozionante della prima.

Ma lasciando da parte i sentimentalismi, sappiate che questa stagione vedrà il susseguirsi di numerosi villain uno più spietato dell'altro: intanto vedremo la comparsa del famigerato manipolatore del tempo Doctor Tyme, uno dei più celebri nemici della squadra di anti-eroi. Ci sarà anche un terribile Red Jack col suo inquietante sciame di farfalle, e per finire anche gli apparentemente innoqui amici immaginari di Dorothy nascondono un'oscura minaccia. Ne vedremo delle belle.