Diane Kruger sarà Marlene Dietrich in una mini-serie diretta da Fatih Akin

Diane Kruger ha da poco raccontato di come Tarantino non la volesse per il provino di Bastardi senza Gloria, di come quella pellicola abbia segnato la sua carriera e di un altro importante progetto del suo prossimo futuro. L'attrice sarà, infatti, Marlene Dietrich in una miniserie a lei dedicata.

Ancora poco si conosce sulla serie, divisa in 5 parti, basata sulla biografia della Dietrich. Nata a Berlino, Marlene è stata una vera e propria icona con una carriera intensa durata diversi decenni, dall'inizio del Novecento fino alla sua morte, avvenuta nel 1992. Oltre a curare il suo look inconfondibile, fatto di cappelli a cilindro, smoking e abiti sartoriali, la Dietrich ha unito il suo amore per il cabaret alla passione per la recitazione: L'angelo azzurro, uno dei suoi film più famosi.

Ma la Dietrich è stata molto più di un' attrice di successo. Fu molto progressista per il suo tempo e con apparente disinvoltura sfidò ruoli di genere convenzionali, prese chiaramente posizione contro la Germania nazionalsocialista e donò una parte del suo stipendio per l'assistenza ai rifugiati di guerra. C'è veramente molto da esplorare e da raccontare nella serie a lei dedicata, che sarà diretta da Fatih Akin e con ormai una Diane Kruger ufficialmente nel cast.

Secondo The Hollywood Reporter la serie biografica, dal titolo provvisorio Marlene, sarà basata sulla biografia di Dietrich Meine Mutter Marlene (Mia Madre Marlene) scritta dalla figlia della defunta attrice tedesca Maria Riva.

In attesa di questa opera biografica, un altro film basato anch'esso su di un libro sta facendo parlare di sé in questi giorni: il 28 è uscito sulla piattaforma Netflix il film su Marilyn Monroe, basato sul romanzo del 1999 di Joyce Carol Oates e sul nostro sito potete trovare la nostra recensione di Blonde.